توقع بعودة الأمطار للعراق وموجة البرد ستنتهي غدا

شفق نيوز- بغداد

توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، عودة الأمطار مع مطلع شهر شباط/ فبراير المقبل، في حين أكد أن موجة البرد القارص ستنتهي بدءاً من يوم غد الجمعة وتعود الأجواء اعتيادية في الأيام المقبلة.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "انكسار الموجة الباردة تدريجياً سيكون يوم غد الجمعة وقد ترتفع درجة الحرارة فجر الغد بمقدار خمس درجات وتنتهي البرودة القارصة كما تزداد إرتفاع معدلات الحرارة بشكل ملحوظ يوم السبت وقد نشعر بالدفئ وارتفاع كبير وتعود الأجواء اعتيادية، في قادم الأيام".

وتابع الزيادي: "ستشهد مدن البلاد منخفضاً ممطراً يبدأ هذه الليلة ويستمر بشكل متقطع على فترات حتى مساء السبت القادم، وقد يتسبب بتساقط الثلوج الليلة في الأقسام الشمالية وأمطار غزيرة في أغلب المناطق الشمالية وصلاح الدين".

ولفت إلى أن "المطر سيكون معتدل الشدة أحياناً في المدن الوسطى والجنوبية، كما تتوقف صباح الغد وتعود مساء الجمعة في ذات اليوم، وتستمر حتى السبت، وتسبب أمطار غزيرة في عدة أماكن من الفرات الأوسط والجنوب".

وفي الختام أكد الزيادي، أن "الأمطار ستعود مجدداً نهاية الشهر الجاري، حيث يتوقع أن تتشكل منخفضات ممطرة مطلع شهر شباط/ فبراير المقبل".