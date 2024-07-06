توقعات.. موجة حر "جديدة" تضرب العراق نهاية الأسبوع الحالي

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، يوم السبت، تأثر العراق بموجة حر نهاية الأسبوع الحالي.

وقال السلامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أجواء غد الأحد مستقرة اجمالا ومشابهة لأجواء اليوم مع تراجع نشاط الرياح الشمالية الغربية".

واوضح ان "درجات الحرارة ستكون مقاربة لما سجل هذا اليوم لتسجل عموم المدن درجات ما بين 41 إلى 47 مئوية".

ولفت السلامي الى أن "التوقعات ما تزال تشير الى تأثير موجة حارة نهاية هذا الأسبوع حيث تتعمق كتلة حارة ورطبة وسكون متوقع بالرياح وتحولها احيانا الى جنوبية شرقية".