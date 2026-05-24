توقعات طقس العيد في العراق.. غيوم وأمطار خفيفة وغبار

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الأحد، إلى ظهور السحب على فترات متقطعة بالإضافة إلى توفر فرص لهطول زخات مطر خفيفة في مناطق متفرقة من البلاد، مع رياح مثيرة للغبار ولا سيما في المناطق الصحراوية خلال أيام عيد الأضحى.

وذكر الراصد الجوي صادق عطية في تدوينة عن حالة الطقس خلال عطلة عيد الأضحى تابعتها وكالة شفق نيوز، أن التوقعات الجوية تشير إلى استمرار الأجواء المستقرة نسبياً في أغلب مناطق البلاد.

وأضاف: مع ظهور السحب على فترات متقطعة، تتكاثر تدريجياً مع نهاية الأسبوع لتتحول الأجواء إلى غائمة جزئياً، مع فرص لهطول زخات مطر خفيفة في مناطق متفرقة من شمال وغرب البلاد.

وعن الرياح، توقع حدوث تقلبات في اتجاهها وسرعتها مع نهاية الأسبوع، لتتحول صباح يوم الجمعة إلى شمالية غربية نشطة على فترات، تكون مثيرة للغبار، ولا سيما في المناطق الصحراوية من مدن وسط وغرب البلاد.

أما درجات الحرارة، فإن الأجواء تميل إلى الاعتدال في مدن شمال وغرب البلاد، بينما تكون حارة نسبياً خلال ساعات النهار ومعتدلة ليلاً في مدن الوسط والجنوب.

وكانت الحكومة العراقية قد قررت تعطيل الدوام الرسمي في الوزارات ومؤسسات الدولة كافة، ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 26 أيار/مايو الجاري ولغاية يوم السبت الموافق 30 من الشهر نفسه بمناسبة عيد الأضحى، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 31 من الشهر.