توقعات جوية.. صيف 2024 يتحدى مقولة "الاحتباس الحراري"

شفق نيوز/ قال الراصد الجوي العراقي واثق السلامي، يوم الثلاثاء، إن صيف هذا العام، بما في ذلك شهري تموز وآب، يتحدى ما يُروج له حول "الاحتباس الحراري".

ووفقًا للسلامي، الذي كتب توقعاته الجوية، عبر مواقع التواصل، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، تشهد المنطقة صيفًا اعتياديًا وأقل حرارة مقارنة بالمواسم الماضية، مع اقتراب نهاية ثلث آب الأول، تظل الأجواء مقبولة ودرجات الحرارة أقل من المعدل العام.

وأشار السلامي إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار الأجواء الحالية حتى منتصف الأسبوع المقبل، مع توقع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حول منتصف الشهر، حيث قد تصل إلى حوالي 50 درجة مئوية، خاصة في المناطق الجنوبية.

ومع ذلك، أكد السلامي أن هذا الارتفاع لا يُعتبر موجة حر شديدة نظرًا لضعف التيارات الشرقية واستمرار هبوب الرياح الشمالية الغربية.