توقعات بهطول أمطار في العراق تستمر 3 أيام

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الأربعاء، بهطول أمطار في العراق بدءا من السبت المقبل وتستمر 3 أيام.

وقال عطية في تدوينة على حسابه في فيسبوك، إن "حالة من عدم الاستقرار الجوي تشير اليها خرائط الطقس العالمية، التي مازالت تختلف في اماكن الهطول وبعضها يتوقع ان تكون الحالة شاملة لمدن عديدة من جنوب إلى شمال العراق، فيما بعض النماذج تقلل من فرص الهطول في اماكن بسبب تأثير مرتفع جوي يتمركز على شمال افريقيا يحاول قطع الطريق على تغذية منخفض السودان للمنخفض المتواجد في الطبقات العليا ، وبالتالي يتوجب علينا الانتظار ليوم غد لتبيان وصف دقيق للحالة".

وتابع، "لغاية الان ومن الثابت لدينا بسبب الفروقات الحرارية بان الحالة فيها غزارة بالامطار ، وبرق ورعد ونشاط بالرياح السطحية"، مضيفاً "ستبدأ طلائع السحب المرافقة بالظهور اعتبارا من مساء الخميس وتتكاثر الجمعة وتبدأ الامطار بالهطول اعتبارا من نهار او مساء يوم السبت".

وأوضح أن "الحالة تستمر مابين 2-3 ايام تعقبها مباشرة حالة اخرى بنفس الاسبوع"، منوهاً أنه "اعتبارا من مساء الخميس سنفصل الحالة ونذكر التحذيرات ومناطق الهطول الغزير ومناطق الاقل هطولا".