توقعات بهطول أمطار غزيرة بالعراق في الموجة الاخيرة قبل حلول الربيع

شفق نيوز - بغداد

توقع مرصد "العراق الأخضر، يوم الثلاثاء، هطول موجة من الأمطار الغزيرة الأسبوع المقبل في المناطق الشمالية.

وقال المرصد في بيان اليوم إن: "هناك توقعات بأسبوع من الأمطار الجيدة لأغلب محافظات العراق"، استنادا الى التقارير الصادرة عن محطة جامعة المستنصرية للأرصاد الجوية.

وأضاف ان "الموجة ستبدأ اعتباراً من يوم الخميس 12 آذار/ مارس الجاري، وتستمر لغاية يوم 18 من الشهر نفسه. وذلك بسبب تقدم منخفضين، الأول سيكون من البحر الأحمر، والآخر سيتقدم من البحر الأبيض المتوسط".

ووفقا للمرصد، فإن "الأمطار ستكون غزيرة جداً على المناطق الشمالية يوم 17 آذار/ مارس"، مشيراً إلى أنه "ستكون هناك حصة للعاصمة بغداد من هذه الأمطار".

وبحسب التوقعات، فإن هذه الامطار "ستكون الموجة الاخيرة قبل حلول فصل الربيع".