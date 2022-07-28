توقعات بهطول أمطار خفيفة جنوبي البلاد خلال اليومين المقبلين

شفق نيوز/ توقع المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الخميس، هطول "أمطار خفيفة" في مدن جنوب البلاد يوم غد الجمعة والسبت، مع تغييرات "محتملة" في شدة ومواقع الهطول بسبب" الحالات الصيفية المفاجئة".

وقال صادق عطية في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك وتابعته وكالة شفق نيوز إن "حركة السحب، صباح الخميس، من الشرق تتبع مجرى التيار النفاث الاستوائي الذي أثر بهطول مطر غزير جنوب شبه الجزيرة العربية ودول الخليج".

وأضاف عطية أن "الرياح جنوبية شرقية تستقر رطبة، وستتكاثر السحب خلال الوقت القادم في أجواء مدن جنوب العراق، وهطول زخات خفيفة متوقعة من الأمطار في أماكن متفرقة مساء يوم غد الجمعة ونهار ومساء السبت، مع تغييرات محتملة في شدة ومواقع الهطول لكون الحالات الصيفية عادة تكون مفاجأة خارج التوقعات".

وتابع المنبئ الجوي "كذلك تشير التوقعات إلى ان مدن إيران الحدودية مع جنوب العراق ستتعرض لهطول أمطار شديدة يوم السبت".