توقعات بهطول خفيف للأمطار بوسط وجنوب العراق نهاية الأسبوع الجاري

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الثلاثاء، هطول خفيف للأمطار في وسط وجنوب العراق نهاية الأسبوع الجاري.

وقال عطية في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن "يومي الأربعاء والخميس ستكون أجواء باردة صافية مستقرة".

وأضاف أنه "خلال نهار يوم الجمعة متوقع بداية حالة جوية ممطرة في وسط وجنوب البلاد تستمر عدة أيام (بشكل متقطع) ومتفرق بدايتها تكون صباح ونهار الجمعة مع هطول امطار خفيفة في مدن الفرات الاوسط وواسط والعاصمة بغداد والسماوة وميسان وديالى".

وتابع عطية إنه "لا توجد فرص للغزارة حتى الآن ، لكن نتابع التطورات والتحديثات".