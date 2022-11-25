توقعات بهطول ثلجي في الإقليم وحالة جوية جديدة ممطرة تجتاح العراق

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، استمرار هطول الأمطار في مراكز المحافظات ومعظم مناطق ومدن الإقليم يرافقها عواصف رعدية في بعض الأحيان.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن السماء ستكون اليوم الجمعة 25 تشرين الثاني 2002 ممطرة في جميع أنحاء الإقليم نتيجة التقاء كل من الضغط المنخفض للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر الذي ينتج عنه العواصف المطيرة الغزيرة في مختلف المناطق.

وأشارت إلى أن مراكز المحافظات والعديد من المناطق الأخرى ستشهد أمطارا غزيرة وعواصف رعدية، واحيانا عندما تمطر، ترتفع مستويات المياه.

وتوقعت المديرية أن تتساقط الثلوج على قمم الجبال العالية وانخفاض درجات الحرارة في إقليم كوردستان.

بدوره قال خبير التنبؤات الجوية صادق عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن أخدوداً جوياً جديداً سيؤثر على العراق لا يختلف عن المنخفض المؤثر حاليا، مضيفا أن حالة جوية فيها من الغزارة ايضا متوقعة يومي الثلاثاء والاربعاء القادمين .

ونوه إلى أن سط وغرب وشمال البلاد هي المناطق الأكثر تأثرا بالحالة، موضحا أنه لا يوجد اي موجة باردة قريبة .