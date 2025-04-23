توقعات بموجة غبار بدءاً من الجمعة في هذه المناطق من العراق

شفق نيوز/ أفادت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الأربعاء، بأن طقس البلاد سيشهد موجة غبار متوقعة لتشمل جنوب غرب البلاد وأجزاء من العاصمة بغداد وكربلاء وبابل، بدءاً من يوم الجمعة المقبل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "خرائط الطقس المستلمة لدى قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي أشارت إلى اندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة مصاحبة لنشاط ملحوظ في سرعة الرياح الشمالية والشمالية الغربية ابتداءً من ساعات مساء وليل يوم غد الخميس".

وبينت أن اندفاع هذه الكتلة "يؤثر على مناطق شمال وغرب البلاد، خصوصاً محافظتي نينوى والأنبار، ويمتد التأثير إلى أجزاء من محافظتي كركوك وصلاح الدين".

وتابعت: "متوقع استمرار تأثير موجة الغبار نهار الجمعة لتشمل جنوب غرب البلاد وأجزاء من العاصمة بغداد وكربلاء وبابل"، مبينة أن التأثيرات المتوقعة هي موجات غبار كثيفة تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية ما بين (1–2) كم وأقل في بعض المناطق، ونشاط للرياح تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة في فترات الذروة".

ودعت الهيئة، المواطنين ومرتادي الطرق الخارجية، إلى "أخذ الحيطة والحذر من تدني الرؤية، وعدم التعرض المباشر للغبار، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي، ومتابعة التحديثات الجوية عبر صفحاتنا الرسمية".