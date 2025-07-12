توقعات بمشاركة تفوق 50% في الانتخابات البرلمانية المقبلة

شفق نيوز- بغداد

توقع المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، يوم السبت، أن تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة حاجز الـ50%، مدفوعاً بارتفاع كبير في عدد المرشحين مقارنة بالانتخابات السابقة.

وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني، في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوزن إن المفوضية أعلنت أن عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة بلغ 7926 مرشحاً، بينهم 5701 من الرجال و2225 من النساء، بزيادة تصل إلى 250% مقارنة بانتخابات عام 2021 التي شهدت ترشح 3227 شخصاً فقط، منهم 2257 من الرجال و950 من النساء، بانتظار المصادقة الرسمية على الأسماء.

وأضاف الرديني أن هذه الزيادة الكبيرة في عدد المرشحين سيكون لها أثر واضح في تحفيز جمهورهم من الناخبين على المشاركة والتصويت.

وبين أن نسبة التصويت المقبلة ستُحتسب استناداً إلى عدد الناخبين المسجلين بايومترياً، والبالغ قرابة 22 مليون ناخب، وفقاً لقانون رقم 4 لسنة 2023، في حين كانت نسبة المشاركة في انتخابات 2021 تُحتسب على أساس 25 مليون ناخب، لأن القانون آنذاك كان يتيح التصويت لجميع الناخبين سواء ببطاقات بايومترية أو عادية.