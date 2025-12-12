توقعات بظهور روائح غازات كريهة بأجواء العاصمة بغداد

شفق نيوز - بغداد

توقع مرصد "العراق الأخضر" البيئي، يوم الجمعة، احتمالية تشكيل رائحة كريهة في أجواء العاصمة بغداد نتيجة لزيادة الرطوبة وتفاعل الغازات.

وقال المرصد في تقرير له، إن منخفضا من البحر الأبيض المتوسط محملا بالرطوبة بدأ من مساء يوم أمس بالمناطق الغربية ويمتد ليشمل بعض المناطق الشمالية والشمالية الغربية.

وأضاف أن تأثيره على بغداد سيكون قرابة الساعة الـ9 صباحا بين المتوسط والشديد نوعا ما.

وتابع التقرير أنه سيكون تشكيل الضباب بالمناطق الجنوبية، وتتركز الأمطار نهاية اليوم بالمناطق الشمالية مع تساقط الثلوج ببعضها.