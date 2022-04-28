عواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة وغيوم تجتاح العراق

شفق نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية ،اليوم الخميس، حدوث عواصف رعدية وانخفاضاً في درجات الحرارة غداً الجمعة، بينما سيكون الطقس غائما إلى غائم جزئي لغاية منتصف الأسبوع المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان:" ان طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة في اماكن متعددة مع فرصة لحدوث عواصف رعدية احياناً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة مع حدوث عواصف رعدية احياناً، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، في حين تكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

وأضافت ان "طقس يوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة خاصة في اقسامها الغربية ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً ، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع ظهور بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية ، في حين ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأشارت الهيئة إلى أن "طقس البلاد ليوم الأحد سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى ، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية أحياناً ، ودرجات الحرارة ستنخفض بضع درجات عن اليوم السابق، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابع البيان أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة خاصة في الاقسام الشمالية منها تكون رعدية احياناً ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".