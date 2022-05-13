توقعات بتموز أكثر حرارة في العراق

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدل في شهر تموز في العراق الإ أنه في الوقت ذاته قال ان هذا لا يعني سيطرة كتلة حرارية رطبة في البلاد.

وقال عطية في تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن "مؤشر تطرف درجة الحرارة لشهر تموز ( يوليو)2022 صادر عن نموذج التوقعات البعيدة CFS v2 يشير لتوقعات بحرارة أعلى من المعدل لهذا الشهر في اغلب دول الشرق الاوسط ومن ضمنها العراق".

فيما يشير الى حرارة اقل من المعدل جنوب شبه الجزيرة العربية والسودان واجزاء من جنوب ايران، وفقا لعطية.

ونوه إلى أن ارتفاع معدلات درجات الحرارة لايعني بالضرورة سيطرة كتلة حرارية رطبه علينا ، فربما سيادة رياح شمالية غربية لاهبة في ذروة نشاط رياح المونسون الشرقية جنوب شبه الجزيرة.