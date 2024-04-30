توقعات باشتداد الأمطار وتحذيرات من غزارتها في بغداد و4 محافظات

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي العراقي علي الجابر الزيادي، يوم الثلاثاء، اشتداد الأمطار خلال الساعات المقبلة في البلاد، محذراً من غزارتها في بغداد و4 محافظات أخرى.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "الأمطار ستشتد بكثافة مصحوبة بالبرق خلال الساعات القادمة في مناطق مختلفة من البلاد"، محذراً من "غزارتها في أغلب مدن بغداد وغرب واسط والديوانية وشمال المثنى وبعض مدن صلاح الدين وغربها".

ولفت الزيادي الى أن "بقية مدن البلاد غير بعيدة عن هطول الأمطار"، متوقعاً "استمرار الحالة الماطرة بشكل متنقل ومتقطع وتوقفها فجراً وعودتها ظهر وعصر يوم غد الأربعاء".

كما اشار الراصد الجوي الى أن "يوم الخميس المقبل سيشهد هطول أمطار، حيث تنحسر الحالة يوم الجمعة"، متوقعاً "حالة ماطرة يوم الخامس من شهر أيار المقبل".