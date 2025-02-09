توقعات باستمرار هطول الأمطار في العراق خلال الأسبوع الجاري

شفق نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، صباح اليوم الأحد، استمرار هطول الأمطار في مناطق متفرقة من العراق.

وأشارت الهيئة في توقعتها لقراءة خرائط الطقس، إلى استمرار تمركز المنخفض الجوي فرق تركيا والبحر الأسود يدفع بتيارات هوائية ذات منشأ قطبي نحو العراق وبعض دول المنطقة .

ووفقا للتوقعات فإن، النتيجة استمرار تشكل حالات جوية ممطرة (لكنها غير شاملة التأثير في مدن البلاد) خلال هذا الأسبوع يرافقها منخفضات جوية سطحية ضعيفة.

ونوهت الهيئة الى أن ملخص الحالات يكون كالاتي:

1. أجواء ممطرة في أماكن متفرقة من محافظة الانبار ومدن الشمال يومي الاثنين والثلاثاء.

2. أجواء ممطرة على مدن جنوب البلاد وبعض مدن الشمال نهار يوم الاربعاء، تتجدد على مدن الشمال يوم الخميس.