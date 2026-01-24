توفّر 23 ألف قطعة لأفراد الجيش.. وضع حجر الأساس لمدينة القلاع السكنية في الموصل

شفق نيوز – نينوى

أعلنت وزارة الدفاع ومحافظة نينوى، اليوم السبت، وضع حجر الأساس لمشروع مدينة القلاع السكنية في أيمن مدينة الموصل، حيث ستُخصص المدينة لضباط ومنتسبي وموظفي وزارة الدفاع، ضمن واحدة من أكبر مشاريع التوسع العمراني في المحافظة.

وقال وزير الدفاع ثابت العباسي، في تصريح لوسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز خلال حفل وضع حجر الأساس، إن "مدينة القلاع ستوفّر نحو ثلاثة وعشرين ألف قطعة سكنية ستغطي جميع منتسبي الوزارة من ضباط ومراتب وموظفين"، مؤكداً أن "الأولوية في التوزيع ستكون لعوائل الشهداء ثم الجرحى وبقية المنتسبين".

وأضاف العباسي، أن "المدينة ستُشيّد على مساحة تتجاوز أربعة آلاف دونم، وتستهدف شريحة مهمة من المجتمع تتمثل بأفراد الجيش العراقي"، مشيراً إلى أن "المشروع يحظى بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء ومتابعة مستمرة من الوزارات المعنية".

وبيّن أن مدينة القلاع "تمثّل المحور الثاني ضمن خطة التوسع الحضري للموصل بعد مشروع مدينة الغزلاني الذي سيوفر أكثر من ثلاثين ألف وحدة سكنية"، مؤكداً أن "الحكومة تسير بخطوات ثابتة باتجاه إنشاء المدن الجديدة وتوسعة المدينة وتأمين أراضٍ إضافية للتطوير العمراني".

ومن المقرر أن تُجز المشروع شركة تركية، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومحافظة نينوى، وجهود وزارات عدة.