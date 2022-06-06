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توفي منهم 24 مريضاً.. العراق يسجل 142 إصابة بالحمى النزفية

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-06T08:01:03+0000
توفي منهم 24 مريضاً.. العراق يسجل 142 إصابة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الإثنين، حصيلة جديدة لمرض الحمى النزفية، الذي بدأ الانتشار في المحافظات العراقية مطلع شهر نيسان 2022.

وقالت الوزارة بحسب الاعلام الحكومي، إن "إصابات مرض الحمى النزفية بلغت 142 حالة اصابة"، مشيرة الى "وفاة 24 مصاباً بالمرض".

وتنتشر عادة مشاهد المواشي المذبوحة المعلقة في العديد من الأماكن والطرقات العامة العراقية وفي الأحياء، والدماء تتقاطر منها، والذباب يحوم فوقها والحشرات من حولها، حيث تباع تلك اللحوم الملوثة والمسببة لمختلف الأمراض بلا ضوابط ولا قيود.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه.

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