توفيت بحادث سير في إيران.. وصول جثمان طالبة عراقية الى ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، بوصول جثمان طالبة عراقية، الى قضاء خانقين، كانت قد توفيت بحادث سير في إيران.

وقال المصدر وكالة شفق نيوز، إن "طالبة دراسات عليا عراقية من أهالي قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، لقيت مصرعها مطلع هذا الأسبوع بحادث سير مروع اثناء ذهابها الى ايران على طريق كرمنشاه".

وأضاف أن "جثمان الطالبة تم نقلها اليوم الى العراق ووصلت الى منزل عائلتها بعد اكتمال اجراءات النقل الرسمية بين البلدين، فيما تستمر التحقيقات بالحادث للتوصل الى أسبابه واتخاذ الاجراءات اللازمة في إيران".