توضيح من وزارة النقل حول انباء ايقاف حركة الملاحة الجوية العراقية

شفق نيوز / أصدرت وزارة النقل، يوم الخميس، توضيحاً حول الأنباء المتداولة بشأن إيقاف حركة الملاحة الجوية العراقية.

وقال مدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، نزار إبراهيم الزيادي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة الحركة الجوية العراقية مستمرة بشكل انسيابي ولا تواجه أي عارض"، مؤكداً أن "المراقبين الجويين ملتزمين بإدارة الحركة الجوية للطائرات العابرة والمغادرة والقادمة في مطار بغداد الدولي والمطارات العراقية الأخرى".

وأضاف الزيادي، أن "مثل هذه الأخبار تؤثر بشكل سلبي على سمعة العراق أمام العالم"، داعياً وسائل الإعلام والقنوات الفضائية إلى "توخي الدقة في نقل المعلومة والحصول عليها من مصادرها الرسمية".

وأشار إلى أن "هذه الأنباء، تأتي بالتزامن مع ما تشهده الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية انتعاشاً غير مسبوق في عدد الطائرات المستخدمة الممرات في الفضاء العراقي خلال الفترة الأخيرة من قبل الشركات الدولية والعالمية، وهو انجاز بحد ذاته يحسب للعراق والعراقيين جميعاً".

وصباح اليوم الخميس، قررت طواقم الخطوط الجوية العراقية، الاضراب عن العمل وعدم تنفيذ اي رحلة "باستثناء الهند"، ماتسبب بفوضى داخل صالات مطار بغداد الدولي.

ورفع طيارو الخطوط الجوية العراقية، عشرة مطالب لانهاء اضرابهم المفتوح عن العمل الذي بدأ صباحاً وتسبب بفوضى داخل مطار بغداد الدولي ومطارات اخرى.

اثر ذلك، شهدت صالات انتظار المسافرين في مطار بغداد الدولي حالة من الفوضى والارباك نتيجة الاضراب، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز.

كما أفاد مواطنون عراقيون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنهم عالقين في عدد من مطارات البلاد المحلية، وعدة مطارات حول العالم بينهم معتمرون في مطار جدة السعودي.