توضيح من مرور ديالى بشأن "الغرامات المالية"

شفق نيوز/ أكدت مديرية مرور ديالى، يوم السبت، أن الغرامات المفروضة على أصحاب المركبات في المحافظة "قانونية"، وتأتي لغرض الحفاظ على الأرواح وضمان انسيابية الطرق.

وقال مدير مرور ديالى، العميد صيهود العزي، في تصريحات صحفية لوسائل إعلامية بينها وكالة شفق نيوز، إن "تطبيق النظام والقانون في أي دولة، يبدأ من الشارع"، مشيراً إلى أن "رجال المرور ضباطاً ومنتسبين يبذلون جهوداً كبيرة أكثر من غيرهم في تطبيق القانون كون واجبهم في أجواء الحر والبرد".

وأضاف العزي، أن "ما قمنا به منذ استلامنا مسؤولياتنا (مدير مرور محافظة ديالى) كانت جميعها ضمن حدود القانون، إضافة إلى مناشدات من قبل المواطنين والدوائر الحكومية في المحافظة وخصوصاً الدوائر الصحية لأجل انسيابية المرور قرب دوائرها ونقل الحالات الحرجة".

وأوضح أن "هناك أعداداً كبيرة من الذين يقودون المركبات لا يحملون أي مستمسك رسمي (إجازة سوق) أو (سنوية) للسيارة، كما أن حزام الأمان وضع لتقليل الحوادث والإصابات لصاحب المركبة في حالة تعرضه لأي حادث مروري، الأمر الذي أدى إلى زخم كبير في مديرية مرور ديالى التي تأتي بالمرتبة الثالثة أو الرابعة في عدد المراجعين من بين المحافظات العراقية".

وتابع العزي: "نقوم بتطبيق ما جاء به قانون المرور من أجل سلامة أصحاب المركبات والمارة ولم نتجاوز حدوده، لا سيما وأن ذلك مطبق منذ سنوات في محافظات إقليم كوردستان، ولا يوجد أي تذمر من قبل مواطني الإقليم ولا مواطني المحافظة الذين يذهبون إلى الإقليم سواء للسياحة أو الزيارات العادية".

ودعا مدير مرور ديالى، المواطنين إلى "التعاون مع رجال المرور في تطبيق القانون، لأجل التقليل من الحوادث المرورية وتحقيق الانسيابية المطلوبة في جميع التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسة ومواقع التسجيل وغيرها، إضافة في الشوارع القريبة من الدوائر والمؤسسات الحكومية والأماكن ذات النفع العام".