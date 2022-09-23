توضيح من سرايا السلام حول التوتر بين عناصرها ومنتسبي العتبة العسكرية في سامراء

شفق نيوز/ نفى الناطق الرسمي لسرايا السلام مرتضى البهادلي، يوم الجمعة، حدوث أي مصادمات بين منتسبي العتبة العسكرية وأفراد من عناصر سرايا السلام في سامراء بسبب "علم السرايا".

وقال البهادلي لوكالة شفق نيوز، إن "الأزمة البسيطة بين أفراد من سرايا السلام وبعض منتسبي العتبة العسكرية تعرضت للتضليل وتهويل إعلامي كبير بعيد عن الحقيقة"، معتبرا أن "الأزمة تصرف فردي تم معالجته ولا وجود لأي مشكلة بين الجانبين".

وتناقلت مواقع إعلامية أنباء عن مشاحنات وأزمة نشبت بين سرايا السلام ومنتسبي العتبة العسكرية خلال محاولة بعض منتسبي السرايا رفع رايتهم قرب مرقد الإمامين العسكريين.

وتابع البهادلي، أن "ما حدث تصرف فردي طبيعي تسبب بمشاحنة فردية بين أفراد من منتسبي العتبة وسرايا السلام ولا وجود لأي مشاكل او مصادمات كما أشاعت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المظللة للحقائق والتي ربما تستهدف استقرار سامراء وأمنها الاجتماعي".

واكد البهادلي أن "سرايا السلام والعتبة العسكرية فريق واحد متجانس يعملان بجهود كبيرة لحماية المراقد المقدسة وتأمينها أمام الزائرين من شتى المحافظات".