توضيح من جامعة الموصل: التغييرات جاءت وفقاً للنظام الداخلي لتعزيز الأداء الأكاديمي

توضيح من جامعة الموصل: التغييرات جاءت وفقاً للنظام الداخلي لتعزيز الأداء الأكاديمي
شفق نيوز/ أصدرت جامعة الموصل، يوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً رداً على ما
وصفته بـ"الهجمة الإعلامية" بشأن التغييرات الإدارية في الجامعة،
مؤكدة أن هذه التغييرات جاءت وفقاً لنظامها الداخلي وتعزيزاً للأداء الأكاديمي
والإداري.
وذكر مجلس الجامعة في بيان صادر ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التغييرات
الإدارية التي تم تنفيذها مؤخراً في الجامعة تمت بموجب مصادقة النظام الداخلي من
قبل مجلس الدولة، والذي ينص على أن يكون رئيس القسم من نفس التخصص الذي يتعلق به
عمل القسم، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون حائزاً على شهادة عليا".
وأضاف أن "هذا الإجراء يعد خطوة طبيعية تهدف إلى تحسين الأداء
الإداري والأكاديمي في الجامعة"، مشيراً إلى أن "توجيهات مجلس
الوزراء ووزارة التعليم العالي تدعو إلى منح الفرص للشباب لتولي المناصب
الإدارية، فضلاً عن الاستفادة من خبرات المبتعثين في هذا السياق".
وبشأن إحالة المساعد العلمي للتقاعد، أشار المجلس، إلى أن
"القرار جاء بناءً على طلبه الشخصي بعد أن أمضى نحو سبع سنوات في
المنصب"، مبيناً أن "التعديل الأخير لقانون وزارة التعليم العالي يحدد
مدة خدمة الدرجات الخاصة بأربع سنوات مع إمكانية التمديد لسنة إضافية".
كما أوضح، أن "المساعد العلمي كان بإمكانه الاستمرار في العمل ضمن
كادر الجامعة إذا اختار ذلك"، داعياً الجهات الإعلامية وصفحات التواصل
الاجتماعي كافة إلى "تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار".
وختم مجلس الجامعة، حديثه بحسب البيان، بالقول إن "الجهات التي شاركت
في الهجوم الإعلامي معروفة لدى الجامعة، وأن أي إساءة سيتم التعامل معها من
خلال قسم الشؤون القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها".
هذا وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن الجامعة، تفيد بإعفاء المساعد العلمي في
جامعة الموصل منير سالم طه، من مهامه بعد تقديمه طلب إعفاء مفاجئ، وهو السابع في
سلسلة الإعفاءات التي نفذتها الجامعة منذ تولي الإدارة الجديدة.