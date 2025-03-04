توضيح من جامعة الموصل: التغييرات جاءت وفقاً للنظام الداخلي لتعزيز الأداء الأكاديمي

شفق نيوز/ أصدرت جامعة الموصل، يوم الثلاثاء، بياناً توضيحياً رداً على ما وصفته بـ"الهجمة الإعلامية" بشأن التغييرات الإدارية في الجامعة، مؤكدة أن هذه التغييرات جاءت وفقاً لنظامها الداخلي وتعزيزاً للأداء الأكاديمي والإداري.

وذكر مجلس الجامعة في بيان صادر ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التغييرات الإدارية التي تم تنفيذها مؤخراً في الجامعة تمت بموجب مصادقة النظام الداخلي من قبل مجلس الدولة، والذي ينص على أن يكون رئيس القسم من نفس التخصص الذي يتعلق به عمل القسم، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون حائزاً على شهادة عليا".

وأضاف أن "هذا الإجراء يعد خطوة طبيعية تهدف إلى تحسين الأداء الإداري والأكاديمي في الجامعة"، مشيراً إلى أن "توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي تدعو إلى منح الفرص للشباب لتولي المناصب الإدارية، فضلاً عن الاستفادة من خبرات المبتعثين في هذا السياق".

وبشأن إحالة المساعد العلمي للتقاعد، أشار المجلس، إلى أن "القرار جاء بناءً على طلبه الشخصي بعد أن أمضى نحو سبع سنوات في المنصب"، مبيناً أن "التعديل الأخير لقانون وزارة التعليم العالي يحدد مدة خدمة الدرجات الخاصة بأربع سنوات مع إمكانية التمديد لسنة إضافية".

كما أوضح، أن "المساعد العلمي كان بإمكانه الاستمرار في العمل ضمن كادر الجامعة إذا اختار ذلك"، داعياً الجهات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي كافة إلى "تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار".

وختم مجلس الجامعة، حديثه بحسب البيان، بالقول إن "الجهات التي شاركت في الهجوم الإعلامي معروفة لدى الجامعة، وأن أي إساءة سيتم التعامل معها من خلال قسم الشؤون القانونية وفقاً للقوانين المعمول بها".

هذا وكشفت وثيقة رسمية صادرة عن الجامعة، تفيد بإعفاء المساعد العلمي في جامعة الموصل منير سالم طه، من مهامه بعد تقديمه طلب إعفاء مفاجئ، وهو السابع في سلسلة الإعفاءات التي نفذتها الجامعة منذ تولي الإدارة الجديدة.