توضيح من الموارد المائية: تدفق المياه مستمر إلى الحويجة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة كركوك، يوم الأحد، أن أعمال تبطين مشروع ري الحويجة هي جزء من أعمال الصيانة ولم تتسبب في انقطاع الماء حتى إشعار آخر كما تم تداوله، مؤكدة أن ضخ المياه مستمر للقضاء.

وقال مدير الدائرة زكي كريم لوكالة شفق نيوز، إن مديرية الموارد المائية في كركوك باشرت عملية صيانة مقطع بطول ثلاثة كيلومترات لتبطين مشروع ري الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، موضحا أن عملية ضخ المياه تجري بصورة طبيعية للقضاء.

وأضاف كريم أن عملية قطع الماء كانت لفترة قصيرة فقط، حيث تم تحويل مسار الماء الرئيسي إلى آخر فرعي، وتم تنفيذ المشروع الذي هو ضمن خطة الوزارة لتنفيذ مشاريع التبطين (الصب الموضعي)، مؤكدا أن عملية الضخ في المشروع تجري بصورة طبيعية بعد الانتهاء من أعمال التبطين.

وأشار كريم إلى أن مشروع ري الحويجة يعتبر واحداً من الخطوط الرئيسية لتغذية مشاريع المياه بماء الشرب وماء السقي، ولا يوجد أي انقطاع في المياه عن قضاء الحويجة كما تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي.