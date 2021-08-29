توضيح من القضاء بشأن حكم بالسجن لمتهم أدين بمحاولة بيع أرض مملوك للدولة

شفق نيوز/ أصدر مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، توضيحاُ بشأن الحكم بالسجن 5 سنوات لمتهم إثر إدانته بمحاولة بيع أرض مملوك للدولة مخصص لمركز صحي في جانب الموصل الايسر.

وذكر بيان لإعلام القضاء ورد لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات نينوى الهيئة الاولى وفي الدعوى الجزائية المرقمة ٥٦٦/ج١ /٢٠٢١ وبتاريخ ٢٠٢١/٨/٢٤ أصدرت اربعة عشر حكما بحق المجرم ماهر عادل عبد الجبار عباس السامرائي".

وأوضح أن "الحكم عليه بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات وفقا لاحكام المادة ١/٤٥٦ ق ع وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه عن جريمة احتياله بالاشتراك مع اخرين على المشتكي امين يونس امين واخذ مبالغ مالية منه ، وعلى شكل دفعات ((خمسون الف دولار وخمسة عشر مليون ومائتان وثلاثة ملايين دينار)) لقاء قيامه بالاتفاق على ايجار وتمليك المستوصف الكائن في حي المصارف وثلاثة عشر حكما لاحكام اخرى ، منها بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات وفقا لاحكام المواد ٢٩٢ و ٢/٢٩٥ ق ع وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه عن كل جريمة اصطناع محرر والمتمثلة ((عقد ايجار ووكالة وكتب ووصولات قبض)) غير صادرة من الدوائر المعنية ويعزى صدورها اليها وليس لها اساس من الصحة".

وتابع، أن "الغرض من اصطناعها هو اتمام عملية النصب والاحتيال على المشتكي اعلاه وامرت بتنفيذ عقوبة الحبس الشديد لمدة خمس سنوات كونها العقوبة الاشد لان الجرائم مترابطة فيما بينها ويجمعها وحدة الغرض عملا بأحكام المادة ١٤٢ ق ع واعطت الحق للمشتكي والدوائر المتضررة الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض".

وأشار إعلام القضاء، إلى أن "الاحكام صدرت على ضوء ادلة قانونية، علما ان المستوصف مسجل في دائرة التسجيل العقاري باسم الدولة ولم يتم التلاعب به موقعيا ولا في سجلات دائرة التسجيل العقاري ولا في أي اوليات رسمية خاصة به حسب اقوال الممثل القانوني والكتب الرسمية الصادرة من دائرة التسجيل العقاري بخصوص ذلك وانما الجريمة كانت هي عملية نصب واحتيال على احد المواطنين، وان المحكمة حكمت عليه بالحد الاعلى لجريمة النصب والاحتيال".

وأفاد مصدر أمني، يوم الاربعاء ( 25 آب الجاري)، بإصدار محكمة جنايات نينوى حكماً بالسجن 5 سنوات بحق متهم إثر إدانته بمحاولة بيع أرض مملوك للدولة مخصص لمركز صحي في جانب الموصل الايسر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات نينوى الاولى أصدرت قرار الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات بحق المتهم ماهر السامرائي المتورط الرئيسي بمحاولة بيع أرض مستوصف صحي يقع بالجانب الايسر من مدينة الموصل بموجب اوليات وكتب مزورة عائدة لعقارات الدولة".

ولفت الى أن "السامرائي حاول بيع ارض مركز صحي بعد تزوير اولياتها لكنه لم ينجح بذلك وانته به المطاف خلف القضبان".