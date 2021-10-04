سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توضيح من العمليات المشتركة بشأن التصويت الخاص

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-04T13:24:10+0000
توضيح من العمليات المشتركة بشأن التصويت الخاص

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، يوم الاثنين، أن القوات الأمنية في حالة إنذار قصوى ضمن الخطة المعدة لتأمين الانتخابات.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، ان "جميع القوات الأمنية في حالة الإنذار (ج) تطبيقاً للخطة الأمنية الخاصة بحماية المراكز الانتخابية إلى حين انتهاء التصويت".

وبخصوص تصويت القوات الأمنية، اوضح الخفاجي، "يتم التصويت داخل الوحدات العسكرية والأمنية وهناك بطاقات انتخابية خاصة بالقوات الأمنية"، مضيفا انه "في حال كانت المنتسب في إجازة مرضية أو لأي سبب آخر بإمكانه التصويت في أقرب مركز تصويت خاص قريب منه".

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الثامن من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، موعداً للتصويت الخاص بالقوات الأمنية والنازحين والسجناء والمرضى.

related

تحديد الفئات المستثناة من حظر التجوال الشامل

Date: 2021-05-04 15:19:07
تحديد الفئات المستثناة من حظر التجوال الشامل

اكثر من 43 الف عنصر امني ونازح يشاركون بالاقتراع الخاص في ديالى

Date: 2021-10-04 12:23:52
اكثر من 43 الف عنصر امني ونازح يشاركون بالاقتراع الخاص في ديالى