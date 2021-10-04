توضيح من العمليات المشتركة بشأن التصويت الخاص

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، يوم الاثنين، أن القوات الأمنية في حالة إنذار قصوى ضمن الخطة المعدة لتأمين الانتخابات.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، ان "جميع القوات الأمنية في حالة الإنذار (ج) تطبيقاً للخطة الأمنية الخاصة بحماية المراكز الانتخابية إلى حين انتهاء التصويت".

وبخصوص تصويت القوات الأمنية، اوضح الخفاجي، "يتم التصويت داخل الوحدات العسكرية والأمنية وهناك بطاقات انتخابية خاصة بالقوات الأمنية"، مضيفا انه "في حال كانت المنتسب في إجازة مرضية أو لأي سبب آخر بإمكانه التصويت في أقرب مركز تصويت خاص قريب منه".

وحددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يوم الثامن من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، موعداً للتصويت الخاص بالقوات الأمنية والنازحين والسجناء والمرضى.