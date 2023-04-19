توضيح من العدل العراقية بشأن "عفو خاص جديد"

شفق نيوز/ أصدرت وزارة العدل العراقية، يوم الأربعاء، توضيحاً بشأن وجود "عفو خاص جديد".

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، "تداولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كتاب صادر عن وزارة العدل / مكتب وكيل الوزارة الاقدم ذي العدد ( 373 ) في 12 / 3 / 2023 موضوعه ( عفو خاص عن المحكومين ) وأننا أذ نؤكد انه حصل التباس واشتباه من قبل معلني الخبر مع نشر الكتاب موضوع البحث على أنه اصدار ( عفو خاص جديد) عن المحكومين ، في حين لو تم التدقيق في فحوى الكتاب لوجد انه يشير وبوضوح الى أسماء المدانين الذين تم اصدار مراسيم جمهورية بحقهم وشمولهم بأجراءات العفو الخاص للسنوات ( 2007 ولغاية 2022 ) وليس بمضمون ( عفو خاص جديد )".

وأوضحت ان "مهام الوزارة وصلاحياتها هو تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية والمراسيم الجمهورية وهي ليست مختصة بأصدار اي عفو".

ونفت وزارة العدل ما ورد من اخبار حول وجود عفو خاص جديد، مشيرة الى ان الهدف من الكتاب هو تأشير الاسماء الواردة الى الوزارة من الجهات المختصة.