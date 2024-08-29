توضيح من السلطات السورية بشأن تقليص مدة اقامة العراقيين على أراضي بلادها

شفق نيوز/ نفت السفارة العراقية في دمشق، يوم الخميس، ما نشرته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بأن الجهات السورية المختصة جعلت مدة الاقامة 14 يوماً بدلا من 30 يوماً للعراقيين القادمين الى البلاد.

وأوضحت السفارة في بيان اليوم، أنه على ضوء ذلك تواصلت السفارة مع وزارة الداخلية السورية واللواء خالد حديد مدير ادارة الهجرة والجوازات ونفى هذه الادعاءات نهائيا.

ودعت السفارة، الجميع الى توخي الدقة وعدم نشر معلومات غير صحيحة.

وقررت السلطات السورية، في مطلع شهر آذار/مارس من العام 2024، تخفيض سعر تأشيرة الدخول إلى أراضيها للعراقيين من 80 دولاراً الى 50 دولاراً.

وكانت وزارة السياحة السورية قد كشفت أن 44 ألف عراقي زاروا البلاد خلال الشهر الأول من العام الحالي، بعد قرار تسهيل الدخول إلى البلاد.

وقال وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، إن عدد الزائرين العراقيين ارتفع إلى 44 ألفاً في الشهر الأول من العام الحالي، مرتفعاً ثلاثة أضعاف عن العام الماضي حيث بلغ عدد السياح العراقيين في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي 11 ألفاً.

وعزا سبب ارتفاع الزائرين العراقيين للبلاد، إلى قرار تسهيل دخولهم إلى الأراضي السورية.