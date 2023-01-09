توضيح من الخطوط العراقية بشأن "رحلة جوية" من اربيل إلى البصرة

شفق نيوز/ أصدرت إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، يوم الاثنين، توضيحاً بشأن تغيير مسار رحلة (بصرة- أربيل) إلى بغداد.

وقالت الادارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "تود أن تبين للرأي العام عدم صحة المعلومات التي تداولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تحدثت عن تغير مسار رحلة الناقل الوطني يوم أمس الأحد (بصرة - أربيل) الى بغداد".

وأوضحت، أنه "في حال حدث أي تغير في مسارات الرحلات فأن الشركة تعتمد سياسية إطلاع المسافرين لوضعهم في الصورة".