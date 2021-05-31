توضيح "عاجل" من التربية بشأن الدخول الشامل لطلبة المتوسطة والإعدادية

شفق نيوز/ اصدرت وزارة التربية، يوم الاثنين، توضيحاً "عاجلاً" بشأن الدخول الشامل لطلبة الدراستين المتوسطة والإعدادية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرار اللجنة الدائمة للامتحانات باعتماد دخول طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي هو ٣ دروس و ١٠ درجات وليس شاملاً كما روجت بعض القنوات والمواقع".

ودعت الوزارة في بيانها اولياء امور الطلبة ووسائل الاعلام الى توخي الدقة في نشر الاخبار واخذها من القنوات الرسمية للوزارة".

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلت في وقت سابق اليوم الاثنين، عن وكيل وزارة التربية فلاح القيسي قوله، إن قرار وزارة التربية بدخول طلبة المراحل المنتهية الراسبين بثلاث مواد مع إعطاء عشر درجات، يعني أن الدخول شامل.

وأضاف القيسي، أن الطلبة الذين لم يدخلوا بكالوريا هم الطلبة الذين لم يحضروا نهائياً، ونسبة دخول الطلبة لهذا العام عالية جدا.

وحددت وزارة التربية في الـ27 من أيار الحالي، موعد امتحانات الصفوف المنتهية حيث ستكون امتحانات السادس الابتدائي يوم الأحد الموافق 13/ 6/ 2021، وامتحانات مرحلة الثالث المتوسط يوم الأحد 4/ 7/ 2021، أما بالنسبة لامتحانات مرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة، ستنطلق يوم الثلاثاء 27/ 7/ 2021.