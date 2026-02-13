توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن دوام المدارس في رمضان

شفق نيوز- بغداد

أصدرت وزارة التربية العراقية، يوم الجمعة، توضيحاً بشأن تقليص الدوام الرسمي للمؤسسات خلال شهر رمضان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، كريم السيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرار تقليص الدوام الرسمي للمؤسسات خلال شهر رمضان لا يشمل المدارس".

وأضاف أن "دوام المدارس سيبقى كما هو طوال أيام الشهر الفضيل، وذلك حرصاً على استكمال المناهج الدراسية وفق الخطط التربوية المُقرّة".

هذا وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم أمس الخميس، توجيهًا بتقليص ساعات الدوام الرسمي (ساعة واحدة) في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة خلال شهر رمضان.