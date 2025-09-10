توضيح رسمي من استثمار نينوى بشأن فندق "أوبروي"

شفق نيوز- نينوى

أكدت هيئة استثمار نينوى، يوم الأربعاء، أن ملف فندق نينوى الدولي "أوبروي" ما يزال قيد الدراسة الفنية والإدارية داخل الهيئة.

وقال رئيس الهيئة، مدحت العاني، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الثقافة أرسلت عرضاً لشركة معينة لإعادة تأهيل الفندق، لكن القرار النهائي مرتبط بمطابقة العرض لمتطلبات الرخصة الاستثمارية وفق قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته".

وأشار إلى أن "الموافقات لم تُستكمل بعد".

وكان وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، قد أعلن أمس، أن الفندق أُحيل إلى الاستثمار ورُفعت أوراقه لهيئة استثمار نينوى، مشيراً إلى أن العقد سيوقَّع في احتفالية مهيبة عقب استكمال الإجراءات.