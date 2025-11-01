توضيح رسمي.. فيديو "تعنيف رجل مسن" ليس في العراق

شفق نيوز- بغداد

أصدرت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، توضيحاً بشأن مقطع فيديو متداول يظهر فيه شخص يعنف شخصاً آخر داخل منزله، مبينة أن المقطع الفيديوي ليس داخل البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر فيه شخص يعنف شخصاً آخر داخل منزله، وأشار البعض في تعليقاتهم الى أن هذا الشخص يعنف والده".

وأضافت أنه "حرصاً من وزارة الداخلية العراقية على متابعة هكذا حالات ومن خلال رصدها المستمر وبعد الفحص والمتابعة الدقيقة تبين أن هذا المقطع الفيديوي ليس داخل العراق".

وأكدت في الختام "على عدم الترويج لمقاطع فيديوية ووضع أوصاف أو عناوين من دون التأكد من الجهات المختصة الرسمية".

وكانت بعض وسائل التواصل الاجتماعي في العراق تداولت تسجيلاً مصوراً يظهر قيام شخص بضرب آخر داخل ساحة منزل (تعتذر وكالة شفق نيوز عن نشره لقساوة المشاهد)، قالت إنه تعنيف ابن لأبيه المسن.