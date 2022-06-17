توضيح رسمي حول زواج مثلي في محافظة عراقية

شفق نيوز/ نفت مديرية شرطة محافظة واسط، يوم الجمعة، تسجيلها حالة زواج مثلي بين شخصين.

وقالت الشرطة في بيان، إنها "تنفي صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن خبر مفاده : (مكافحة إجرام واسط تلقي القبض على شخص أربعيني متزوج من شاب ١٨ سنة في مدينة الكوت)، مؤكدة أنه "لا صحة للخبر المتداول أعلاه".

ودعت القيادة في بيانها، الجميع توخي الدقة في نقل المعلومة وإعتماد مصادرها الرسمية .

وأوصت مديرية شرطة محافظة واسط أصحاب البيجات والصفحات بعدم الترويج لهكذا اخبار لا تمت بصلة للمجتمع هدفها تشويه سمعة اهالي واسط .