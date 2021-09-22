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توضيح رسمي حول "أزمة وقود" في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-22T10:57:22+0000
توضيح رسمي حول "أزمة وقود" في العراق

شفق نيوز/ علقت شركة توزيع المنتجات النفطية في العراق، اليوم الأربعاء، على وجود أزمة وقود ببعض المحافظات، مما ادى الى اغلاق محطات تعبئة وقود حكومية وأهلية.

وقال مدير عام الشركة حسين طالب، لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء التي تتحدث عن وجود أزمة وقود ببعض المحافظات، مما ادى الى اغلاق محطات وقود حكومية وأهلية، غير دقيقة ولا صحة لها اطلاقاً، ولا توجد اي أزمة في المحافظات كافة".

وبين طالب ان "هناك من يروج لهكذا شائعات لغرض ارباك الشارع العراقي وخلق أزمة لا وجود لها في الشارع، خاصة ان الوقود يصل للمحافظات كافة دون اي قطع او نقص وكل المحطات الحكومية والاهلية تجهز وفق الحصص المخصص لها".

وتداولت وسائل اعلام ومواقع تواصل اجتماعي اليوم الاربعاء، اخباراً عن إغلاق محطات الوقود في محافظة ذي قار وبعض المحافظات بسبب نفاد مخزونها من مادة البنزين.

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