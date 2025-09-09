توضيح رسمي حول أزمة تكاثر الخنازير قرب مشروع لماء الشرب في كركوك

شفق نيوز – كركوك

كشف مدير ماء كركوك، عباس إسماعيل علي، يوم الثلاثاء، أن النهر الممتد من قضاء الدبس وحتى مأخذ مشروع المياه في كركوك، والبالغ طوله نحو 20 كيلومتراً، يخضع منذ بدايته لعمليات فلترة أولية.

وقال علي، لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع مصمم وفق نظام مغلق يضم ست مراحل متكاملة للتصفية والتعقيم، وهو مؤمَّن بالكامل من قبل القوات الأمنية، ولا يُسمح بالدخول إليه إلا بعد موافقات رسمية".

وأشار إلى أن "أي أجسام غريبة لا يمكن أن تصل إلى مقترباته أو تؤثر على المياه المجهزة للمواطنين".

من جانبه، أعلن مدير الموارد المائية في كركوك، زكي كريم، أن "الملاكات المختصة وبالتعاون مع مديرية ماء كركوك عالجت على الفور موضوع الخنازير، حيث جرى رفعها من محيط المشروع بشكل كامل"، مشيراً إلى أن "ظاهرة تكاثر الخنازير في بعض المناطق الزراعية والرطبة القريبة من مصادر المياه تشكّل تحدياً متكرراً بسبب سرعة تكاثرها وصعوبة السيطرة على حركتها".

وفي السياق ذاته، قال الخبير البيئي سعدون عباس لوكالة شفق نيوز، إن "تكاثر الخنازير البرية قرب المشاريع المائية والزراعية ظاهرة مقلقة، فهي لا تقتصر على الإضرار بالمزروعات، بل قد تتسبب أيضاً في تلويث مصادر المياه عبر مخلفاتها ونشاطها المستمر في المستنقعات والمجاري المائية"، محذراً من أن "غياب المعالجات الدورية قد يؤدي إلى توسع انتشارها وصعوبة السيطرة عليها".

وأضاف عباس، أن "الحل الأمثل يكمن في التعاون المستمر بين الموارد المائية ومديريات الزراعة والبيئة لوضع خطط مراقبة ومعالجة مستمرة، فضلاً عن إشراك الأهالي في الإبلاغ عن أي تجمعات للخنازير قرب الأراضي الزراعية أو منابع المياه".

وشدد المسؤولون والخبراء في كركوك على أن مديرية الماء ومديرية الموارد المائية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، يواصلون مراقبة محيط المشاريع المائية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على نظافة وسلامة مصادر المياه التي تُجهّز المواطنين في المحافظة.