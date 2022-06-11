توضيح رسمي حول تحديث طلبة السادس الإعدادي لبياناتهم البايومترية مقابل البطاقة الامتحانية

شفق نيوز/ نفت وزارة التربية ليلة السبت على الأحد إجبار طلبة الصفوف المنتهية للمرحلة الثانوية على تحديث بياناتهم البايومترية لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقابل منحهم بطاقة الامتحانات النهائية.

وقالت الوزارة أنها تؤكد على انه تم تسليم البطاقات الامتحانية الخاصة بالامتحانات الوزارية الى جميع الطلبة، فيما بينت ان موضوع التسجيل "البايومتري" قد اكمل منذ شهر (آيار) الماضي من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن طريق فرق جوالة تابعة لها في المدارس .

وشددت الوزارة انه لا يوجد اجبار للطلبة في موضوع التحديث البايومتري ، داعية التبليغ عن اسماء المدارس التي لم تسلم البطاقات الامتحانية للطلبة بسبب هذا الموضوع ليتسنى اتخاذ الاجراءات السريعة بحقها .

ويأتي توضيح الوزارة إزاء الكتاب الرسمي الصادر عنها والمنشور أدناه: