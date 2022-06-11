سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توضيح رسمي حول تحديث طلبة السادس الإعدادي لبياناتهم البايومترية مقابل البطاقة الامتحانية

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-11T21:02:34+0000
توضيح رسمي حول تحديث طلبة السادس الإعدادي لبياناتهم البايومترية مقابل البطاقة الامتحانية

شفق نيوز/ نفت وزارة التربية ليلة السبت على الأحد إجبار طلبة الصفوف المنتهية للمرحلة الثانوية على تحديث بياناتهم البايومترية لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقابل منحهم بطاقة الامتحانات النهائية.

وقالت الوزارة أنها تؤكد على انه تم تسليم البطاقات الامتحانية الخاصة بالامتحانات الوزارية الى جميع الطلبة، فيما بينت ان موضوع التسجيل "البايومتري" قد اكمل منذ شهر (آيار) الماضي من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن طريق فرق جوالة تابعة لها في المدارس .

وشددت الوزارة انه لا يوجد اجبار للطلبة في موضوع التحديث البايومتري ، داعية التبليغ عن اسماء المدارس التي لم تسلم البطاقات الامتحانية للطلبة بسبب هذا الموضوع ليتسنى اتخاذ الاجراءات السريعة بحقها .

ويأتي توضيح الوزارة إزاء الكتاب الرسمي الصادر عنها والمنشور أدناه:

related

التربية تقرر إجراء امتحان الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط

Date: 2021-11-30 16:18:59
التربية تقرر إجراء امتحان الدور الثالث لطلبة الثالث المتوسط

التربية العراقية تكشف موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط

Date: 2021-11-03 08:59:52
التربية العراقية تكشف موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط

الساعة السابعة صباحا بدلا من الثامنة .. موعد الامتحانات النهائية للثالث متوسط

Date: 2022-05-07 14:30:13
الساعة السابعة صباحا بدلا من الثامنة .. موعد الامتحانات النهائية للثالث متوسط

رسمياً.. التربية ترجئ امتحانات نصف السنة

Date: 2021-02-16 18:24:55
رسمياً.. التربية ترجئ امتحانات نصف السنة

التربية تعلن دخولاً شاملاً للثالث المتوسط وتحذف مادة الفيزياء

Date: 2021-07-10 19:02:27
التربية تعلن دخولاً شاملاً للثالث المتوسط وتحذف مادة الفيزياء

التربية تعلن مواعيد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة

Date: 2021-03-16 14:13:28
التربية تعلن مواعيد امتحانات الكورس الأول ونصف السنة

التربية تتخذ قراراً بشأن موعد الامتحانات التمهيدية

Date: 2021-03-11 18:27:57
التربية تتخذ قراراً بشأن موعد الامتحانات التمهيدية

التربية تُصدر الضوابط الخاصة بالتسريع للعام الدراسي 2021 – 2022

Date: 2022-04-20 10:15:23
التربية تُصدر الضوابط الخاصة بالتسريع للعام الدراسي 2021 – 2022