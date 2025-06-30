توضيح رسمي بشأن "منح 16 ألف مقعد للسوريين" في الجامعات العراقية

شفق نيوز – بغداد

نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الاثنين، ما وصفتها بـ"المزاعم" المتداولة في بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن منح 16574 مقعداً دراسياً مخصصاً للطلبة السوريين في الجامعات العراقية ضمن برنامج "أدرس في العراق".

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العدد الكلي للطلبة الدوليين المقبولين في البرنامج لا يزيد عن ثلاثة آلاف طالب ينتمون إلى (47) جنسية عربية وآسيوية وأفريقية وأوروبية وقد تم قبولهم على وفق ضوابط علمية وآليات واضحة تراعي التخصصات الأكاديمية والطاقة الاستيعابية للجامعات العراقية".

ودعت الوزارة "الجميع لا سيما المهتمون والمتابعون للشأن الأكاديمي إلى اعتماد البيانات الرسمية وتحري الدقة والمسؤولية وعدم التعاطي مع الاشاعات ومحاولات التضليل التي تستهدف المساس بقطاع التعليم العالي ومؤسساته العريقة".