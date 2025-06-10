توضيح رسمي بشأن زيادة رسوم تأشيرة دخول العراقيين الى سوريا

شفق نيوز/ نفت سفارة جمهورية العراق في دمشق، يوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة بشأن زيادة رسوم تأشيرة الدخول على العراقيين الراغبين في زيارة سوريا.

وأوضحت السفارة في بيان اليوم، أنه "فيما تم تداوله على المنصات الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بصدور قرار بزيادة رسوم تأشيرة دخول العراقيين الداخلين الى سوريا بعدم صحة ما ورد في هذا السياق".

وأكدت أنه "لا توجد أية زيادة وقد تواصلت السفارة مع الجهات السورية المتخصصة لهذا الغرض"، مشيرة إلى أنه "لم يتأيد لنا صحة ما تم تداوله".

وأعربت السفارة عن أملها بـ"تداول الاخبار من مواقع رسمية وموثوقة".

وكانت وسائل إعلام محلية عراقية قد تداولت انباء تشير الى زيادة رسوم تأشيرة الدخول للعراقيين الراغبين في زيارة سوريا الى أكثر من 250 دولاراً امريكياً.

واكدت وزارة النقل العراقية، في وقت سابق من اليوم، أن حركة الطيران المدني بين العراق وسوريا لا تزال متوقفة منذ سقوط النظام السابق بقيادة الرئيس بشار الأسد، باستثناء فترات شهدت تشغيلًا محدودًا لشركة "أجنحة الشام" السورية، والتي توقفت هي الأخرى منذ مدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الطيران المدني متوقف منذ سنوات، ولم تُسجّل رحلات منتظمة بين البلدين، وكانت فقط أجنحة الشام تعمل لبعض الوقت ثم توقفت أيضًا".