توضيح رسمي بشأن تأخر رواتب المتقاعدين المضمونين

شفق نيوز/ اصدرت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأحد، توضيحاً بشأن تأخر رواتب المتقاعدين المضمونين.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "اكملت كل إجراءات صرف الرواتب التقاعدية لشهر نيسان الجاري وتم ارسال قوائم صرف الرواتب والصكوك الى الادارة العامة لمصرف الرافدين يوم الثلاثاء الموافق 29-3-2022، الا ان تأخيراً حصل بموعد الصرف نتيجة اجراءات المقاصة التي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع".

وأضافت الدائرة انها "بانتظار ايعاز الصرف من قبل الادارة العامة لمصرف الرافدين، إذ سيتم بعدها الاعلان عن إطلاق الرواتب في الصفحة الرسمية للدائرة ووزارة العمل ووسائل الإعلام حالما يتم اطلاقها من قبل المصرف".