سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

توضيح رسمي بشأن تأخر رواتب المتقاعدين المضمونين

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-03T10:25:31+0000
توضيح رسمي بشأن تأخر رواتب المتقاعدين المضمونين

شفق نيوز/ اصدرت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأحد، توضيحاً بشأن تأخر رواتب المتقاعدين المضمونين.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "اكملت كل إجراءات صرف الرواتب التقاعدية لشهر نيسان الجاري وتم ارسال قوائم صرف الرواتب والصكوك الى الادارة العامة لمصرف الرافدين يوم الثلاثاء الموافق 29-3-2022، الا ان تأخيراً حصل بموعد الصرف نتيجة اجراءات المقاصة التي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع".

وأضافت الدائرة انها "بانتظار ايعاز الصرف من قبل الادارة العامة لمصرف الرافدين، إذ سيتم بعدها الاعلان عن إطلاق الرواتب في الصفحة الرسمية للدائرة ووزارة العمل ووسائل الإعلام حالما يتم اطلاقها من قبل المصرف".

related

العمل تزف بشرى سارة للمستفيدين من الإعانة الاجتماعية قبل حلول العيد

Date: 2021-05-03 16:52:30
العمل تزف بشرى سارة للمستفيدين من الإعانة الاجتماعية قبل حلول العيد

العمل تطلق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر آب

Date: 2021-08-03 15:52:41
العمل تطلق رواتب الحماية الاجتماعية لشهر آب

وزارة العمل تعلن قرب صرف رواتب الإعانة الاجتماعية

Date: 2022-01-04 10:07:20
وزارة العمل تعلن قرب صرف رواتب الإعانة الاجتماعية

العمل توضح حقيقة قطع رواتب ذوي الإعاقة

Date: 2022-02-16 15:15:48
العمل توضح حقيقة قطع رواتب ذوي الإعاقة

النزاهة تضبط تلاعباً وتزويراً برواتب المتقاعدين في الانبار

Date: 2020-12-20 09:07:16
النزاهة تضبط تلاعباً وتزويراً برواتب المتقاعدين في الانبار

العمل تطلق الإعانة الاجتماعية لشهر شباط

Date: 2021-02-01 19:28:45
العمل تطلق الإعانة الاجتماعية لشهر شباط

العمل تطلق قريباً استمارات التقديم لرواتب الرعاية الاجتماعية

Date: 2021-04-17 17:04:13
العمل تطلق قريباً استمارات التقديم لرواتب الرعاية الاجتماعية