توضيح رسمي بشأن تمليك وتحويل الأراضي الزراعية لـ"طابو سكني"

شفق نيوز/ كشفت وزارة الزراعة العراقية، يوم الأربعاء، عن تفاصيل تمليك وتحويل الأراضي الزراعية لـ"طابو سكني" وفق قرار مجلس الوزراء الأخير.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، لوكالة شفق نيوز، إن "الكثير من المساحات الزراعية اليوم أصبحت مقفلة سكنياً، ونحن كوزارة لا نحتاج الى هذه الأراضي بهدف الزراعة، فقد أصبحت سكنية بشكل كامل".

واضاف "لهذا سيتم تغيير جنسها من زراعية الى سكنية وتمليكها لساكنيها مقابل دفع رسوم مالية بعد تقييم سعر الأرض، وأيضاً هناك رسوم للخدمات الأخرى كحال باقي المناطق السكينة، وتحديد الأسعار سيكون وفق لجان خاصة تدرس هذا الأمر في وقت قريب".

وبين النايف أن "هذا القرار سيحد بشكل كبير من العشوائيات، فهو سيمنع إقامة أي مناطق سكينة على الأراضي الزراعية التي لم تحول سابقاً واي تحويل حالي سيتم اتخاذ اقصى العقوبات بحقه وفق القوانين العراقية المشددة، ولن نسمح بإنشاء أي عشوائية جديدة بأي منطقة في بغداد او المحافظات الأخرى".

وأشار إلى أن "قرار تحويل الأراضي الزراعية الى سكنية وتمليكها لساكنيها يشمل الأراضي الزراعية التابعة للدولة العراقية، وكذلك الأراضي الزراعية التابعة للمواطنين التي تم تقسيمها وبيعها".

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن "هذا القرار لا يشمل الأراضي الزراعية التي تقع في المناطق الاستراتيجية الزراعية والمناطق الخضراء، بل يشمل فقط الاراضي الزراعية التي لا تؤثر على التصميم الأساسي للمدينة كونها داخل المدن السكنية وقريبة عليها وهي أصلا لا تنفع أن تكون زراعية".

ويوم أمس الأول الاثنين قرر مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية تمليك الأراضي الزراعية التي حولها أصحابها إلى قطع أراضي سكنية وبيعها للمواطنين، والعشوائيات التي أقيمت على أراضي الدولة.