توضيح رسمي بشأن تصريح وزير العمل بسحب 2.5 تريليون دينار من صندوق الرعاية

شفق نيوز - بغداد

أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الأحد، توضيحاً بشأن تصريح الوزير احمد الاسدي حول سحب أكثر من تريليوني دينار عراقي من صندوق الرعاية الاجتماعية دون علم الوزارة.

وكان الاسدي قد ظهر مؤخرا في مقابلة متلفزة، قال خلالها إنه تفاجأ بسحب 2.5 تريليون دينار من صندوق الرعاية الاجتماعية ووزارة المالية ومصرف الرافدين يتقاذفان المسؤولية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن "بعض وسائل الإعلام تداولت تفسيرات غير دقيقة لما ورد في تصريح وزير العمل بشأن الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي التوضيح منعًا لسوء الفهم".

وأوضحت، أن "حديث الوزير فقد جاء في إطار رؤية مستقبلية تعمل عليها الوزارة لجعل هذه الإعانات ممولة لاحقًا من عوائد الاستثمارات التي سينفذها الصندوق".

ومضى البيان، "أما الإشارة التي وردت في تصريح الوزير فكانت تتعلق بحالة السيولة النقدية في المصارف وما يطرأ عليها أحيانًا من عدم جاهزية الأموال للسحب الفوري، رغم ثبوتها رقميًا في الحسابات"، مشيرا إلى أن "مصرف الرافدين قد أكد ذلك رسميًا في كتابه الموجّه إلى الوزارة عقب التصريح، موضحًا أن المبلغ محفوظ ومثبت رقميًا".

وتابعت الوزارة بالقول إن "الحديث كان يخص وضع السيولة وليس فقدان الرصيد أو عدم وجوده، وأن حقوق الصندوق والفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية مصونة ومثبتة في السجلات الرسمية.