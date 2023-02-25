توضيح رسمي بشأن الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم السبت، بيانا بشأن الهزتين اللتين ضربتا ثلاث محافظات.

وقالت إن قوة الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا محافظات نينوى وأربيل ودهوك فجر اليوم بلغتا 4.3 درجات و4 درجات ، موضحة أنه لم ترد أي خسائر تذكر لغاية الآن.

ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والالتزام بالوصايا الزلزالية.

وفي وقت سابق أفاد مصدر محلي في اربيل لوكالة شفق نيوز، بحدوث هزة أرضية جديدة بشدة 3.9 في عدة مناطق بالمدينة وشعر بها سكان في كويسنجق وخبات، ومناطق محيطة بمركز المحافظة.

كما ضربت هزة أرضية بشدة 4.3 على مقياس ريختر، فجر السبت، سهل نينوى، الفاصل بين اقليم كوردستان ومحافظة نينوى.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، إن الهزة شعر بها سكان محافظة نينوى وصلاح الدين، بالإضافة إلى أربيل.

وتعيش المنطقة نشاطاً زلزالياً منذ الزلزال المزدوج المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من الشهر الجاري، والذي تلاه آلاف الهزات الإرتدادية.