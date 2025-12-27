توضيح رسمي بشأن العثور على رفات بشرية أثناء عمليات حفر في كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

كشفت مديرية "شهداء" كربلاء، يوم السبت، عن مباشرتها الإجراءات الرسمية للتحقق من موقع يُشتبه باحتوائه على مقبرة جماعية في منطقة "باب طويريج" وسط المحافظة، وذلك عقب العثور على رفات بشرية خلال تنفيذ أعمال خدمية.

وقال مدير الإعلام والعلاقات في المديرية، عدنان الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الموقع جرى اكتشافه من قبل دائرة المجاري أثناء تنفيذ مشروع خدمي، حيث عُثر خلال عمليات الحفر على رفات تعود لشخص واحد".

وأضاف الأسدي أن "الرفات نُقلت أصولياً إلى مركز شرطة حي العباس، وتم تنظيم محضر رسمي بالحادث، على أن تُعرض الأوراق التحقيقية على القاضي المتخصص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وأوضح أن "مديرية شهداء كربلاء تحركت فوراً على الموضوع، وستنسق مع دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في بغداد، وبالتعاون مع دائرة الطب العدلي، لتحويط الموقع وإعادة الحفر بشكل علمي ومنظم، للتأكد مما إذا كانت هناك رفات أخرى، وتحديد طبيعة المكان فيما إذا كان مقبرة جماعية من عدمه".

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الرفات عُثر عليها بمحض الصدفة أثناء أعمال صيانة لأنابيب المياه والمجاري في منطقة باب طويريج، ما استدعى تطويق الموقع من قبل القوات الأمنية والفرق المتخصصة، وبدء إجراءات التوثيق الأولي.

وترجح المؤشرات عودة هذه الرفات إلى ضحايا الانتفاضة الشعبانية في العام 1991، التي شهدت إعدامات جماعية نفذها النظام البعثي السابق بحق أبناء محافظات الوسط والجنوب، ولا سيما في كربلاء والنجف والبصرة وميسان.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن المقابر الجماعية في العراق تضم في الغالب رفات مدنيين من الشيعة والكورد، قُتلوا أو فُقدوا قسراً خلال حقبة حكم النظام السابق، ولا سيما بين أعوام 1983 و1991، في حملات شملت الانتفاضة الشعبانية وعمليات الأنفال.

وكانت مؤسسة الشهداء قد أعلنت في أيار/مايو 2024 عن تحديد هوية رفات 43 شهيداً دُفنوا في مقبرة "جنة الشهداء" الجماعية في كربلاء، مؤكدة في أكثر من مناسبة أن أعداد المقابر الجماعية والمفقودين في العراق لا تزال كبيرة، وأن أعمال البحث والتنقيب والتوثيق مستمرة بالتعاون مع الطب العدلي وفرق الـDNA.

وتؤكد الجهات المعنية أن أي موقع يُشتبه بكونه مقبرة جماعية يخضع لإجراءات قانونية وفنية دقيقة، تشمل تأمين المكان وإجراء الحفريات الأثرية وأخذ العينات البيولوجية، تمهيداً للتعرف على هويات الضحايا وإنصاف ذويهم، في إطار مساعٍ رسمية لمعالجة واحدة من أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً في تاريخ العراق الحديث.