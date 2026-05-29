توضيح رسمي بشأن الاختناقات المرورية على طريق "كركوك – بغداد"

شفق نيوز- كركوك

أعلنت مديرية طرق وجسور كركوك، مساء اليوم الجمعة، أن الزخم المروري على طريق "كركوك – بغداد"، وتحديداً عند جسر داقوق، يعود إلى الكثافة الكبيرة لحركة المركبات والمسافرين بالتزامن مع أيام عيد الأضحى والحركة التجارية النشطة بين المحافظات.

وقال مدير الدائرة علي أكبر، لوكالة شفق نيوز، إن "طريق كركوك – بغداد يُعد من أكثر الطرق استخداماً ذهاباً وإياباً، خاصة خلال أيام العيد، ما تسبب بزخم مروري كبير عند جسر داقوق".

وأضاف أن "تسارع بعض سائقي المركبات ومحاولتهم عبور الجسر الحالي دون الالتزام بإجراءات التنسيق وتنظيم المرور، أدى إلى حدوث اختناقات وازدحامات متكررة"، مشيراً إلى أن "الجهات المختصة تعمل على تنظيم حركة السير لتخفيف الزخم وضمان انسيابية المرور".

وأشار علي أكبر، إلى أن "نسبة الإنجاز في مشروع جسر داقوق الجديد بلغت 58%، والعمل مستمر بوتيرة متصاعدة ضمن مشاريع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة"، مبيناً أن "مدة تنفيذ المشروع تبلغ 200 يوم".

وأوضح أن "مبلغ إحالة مشروع جسر داقوق بلغ 13 ملياراً و306 ملايين و864 ألف دينار عراقي، ويهدف إلى معالجة الاختناقات المرورية وتحسين انسيابية الحركة على الطريق الدولي الرابط بين كركوك وبغداد".

وفي ما يتعلق بجسر الطوز، تابع مدير الدائرة، قائلاً إن "مشروع الجسر تمت إحالته قبل أسبوع إلى إحدى الشركات من قبل دائرة الطرق والجسور العامة التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة"، مبيناً أن "مدة تنفيذ مشروع جسر الطوز تبلغ 500 يوم، فيما تصل كلفة الإحالة إلى 22 ملياراً و775 مليون دينار عراقي".

وختم المسؤول المحلي، حديثه بالقول إن "المشروع سيسهم في تعزيز شبكة الطرق والجسور وتقليل الزخم المروري على الطريق الحيوي الرابط بين المحافظات".

وشهد جسر داقوق خلال اليوم الجمعة، اختناقات مرورية كبيرة نتيجة العمل بمسار واحد بعد تعرض أحد المسارات لأضرار سابقة، بالتزامن مع ارتفاع حركة السفر والنقل التجاري خلال عطلة العيد.