توضيح رسمي بشأن استقطاع جزء من رواتب المنتسبين العراقيين لصالح صندوق إعمار سوريا

شفق نيوز - بغداد

نفت خلية الإعلام الأمني، يوم الأحد، ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بخصوص وثيقة تتحدث عن استقطاع جزء من رواتب المنتسبين لصالح صندوق إعمار سوريا.

وقال رئيس الخلية الفريق سعد معن في بيان اليوم، إن الوثيقة المتداولة غير صحيحة، ولا أساس لها من الواقع، ولا تمت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو أي جهة رسمية بصلة.

ودعت خلية الإعلام الأمني الجميع إلى اعتماد المصادر الرسمية في تداول الأخبار والمعلومات وعدم الانجرار وراء ما يُنشر من وثائق أو أخبار غير دقيقة.