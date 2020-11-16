توضيح حول رائحة "مؤذية" انتشرت في أجواء بغداد

شفق نيوز/ شكا سكان بغداد من رائحة وصفت بأنها "مؤذية" غطت ليلة امس الاحد، أجواء العاصمة، في وقت كشف مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، سبب هذه الرائحة.

وكتب ناشطون ومغردون من سكان بغداد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "انتشار رائحة كبريت غطت اجواء العاصمة ليلة امس"، مشيرين إلى أن الرائحة كانت "مؤذية وكريهة".

من جانبه أوضح مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، سبب انبعاث هذه الرائحة، مبيناً أن "دخاناً ورائحة كبريت غطت بعض مناطق العاصمة بغداد ليلة امس، نتيجة عمليات الطمر الصحي ضمن موقع معسكر الرشيد (سابقاً)، جنوبي العاصمة".

وسبق أن اطلق مواطنون مناشدات الى الجهات الحكومية المختصة حول "الانبعاثات الغازية المصاحبة لحرق النفايات في موقع معسكر الرشيد سابقاً"، والواقع على الخط السريع بين منطقة الكرادة والزعفرانية بجانب الرصافة من العاصمة، والتي تقع على عاتق ومسؤولية امانة بغداد.