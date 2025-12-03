توضيح حكومي حول تذبذب سعر الدولار: مرحلة انتقالية وضوضاء ملونة

شفق نيوز- بغداد

كشف المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، عن أسباب عودة ارتفاع الدولار والتذبذب بسعر الصرف في السوق المحلي خلال الأيام الماضية.

وقال صالح لوكالة شفق نيوز إن "حقيقة الأمر أن ما جرى هو تذبذب طارئ ومؤقت في سعر صرف الدولار، إذ إن سوق الصرف الموازي يتأثر غالباً بنمط من المعلومات يُطلق عليه في التحليل الاقتصادي مصطلح (الضوضاء الملوّنة)، وهي معلومات مشوشة قائمة في الغالب على الإشاعة، مما يقود إلى سلوك لايقيني أو مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدي غير المنظم".

وبين أن "هذه التقلبات تزداد في الفترات الانتقالية، ولا سيما أن البلاد تمرّ بمرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية من جهة، وبمرحلة تطبيق الحوكمة الجمركية وإجراءاتها الرقمية وفق المعايير العالمية، مثل التتبع الجمركي والأنظمة الرقمية الحديثة، وفي مناخ تجاري ومالي أكثر شفافية وانضباطاً".

وأضاف أن "ما حدث لا يتجاوز تذبذباً طفيفاً لم يُحدث أثراً يُذكر على استقرار المستوى العام للأسعار، إذ تشهد البلاد استقراراً سعريةً، مما يعكس نجاح السياسة النقدية في تحقيق أهدافها التشغيلية والوسيطة، من خلال تثبيت الأسعار وخفض معدل نمو التضخم السنوي إلى مستوى (الكسر الطبيعي) للأسعار".