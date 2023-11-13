توصية لمجلس الوزراء العراقي بحل مشاكل المياه والفيضانات في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أوصت لجنة المياه العليا، يوم الإثنين، مجلس الوزراء العراقي، بإقرار الإجراءات الخاصة بحل مشاكل المياه والفيضانات في إقليم كوردستان.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الاخير ترأس، الاجتماع الرابع للّجنة العليا للمياه، وجرى خلال الاجتماع، البحث في أوضاع الثروة المائية واستعراض الموقف المائي، ومراجعة تنفيذ الخطة الزراعية، وفقاً للحصص المائية المقرّة للمحافظات".

وشهد الاجتماع متابعة إزالة التجاوزات على نهر دجلة في محافظة بغداد، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بإجراء مناقلة مالية لوزارة الموارد المائية لغرض القيام بالتكسية الحجرية لضفاف النهر بالتوازي مع طريق السندباد في بغداد.

وأقر الاجتماع استحداث برنامج للبيئة والمياه ضمن برامج اللجنة العليا للمياه، وإنشاء صندوق دعم بحوث ومبادرات تنمية موارد المياه الداخلية، وكذلك الموافقة على توصيات وزارة الموارد المائية الخاصة بمواجهة شحّ المياه، وأثرها في نوعية مياه نهري دجلة والفرات وشط العرب.

وناقش الاجتماع عدداً من الملفات والمواضيع المعروضة على جدول الأعمال، أهمها قيام وزارة الخارجية بالطلب من الجانب التركي زيادة إطلاقات نهر الفرات عند الحدود التركية السورية، وكذلك زيادة الإطلاقات في نهر دجلة من سدّ أليسو.

كما جرى التأكيد على إلزام أمانة بغداد ودوائر الماء في المحافظات كافة بجباية أجور الماء على وفق التسعيرة المعتمدة، والمباشرة بإنشاء مشاريع تحلية الماء ضمن مشاريع التصفية العاملة حالياً؛ لتحسين نوعية المياه الصالحة للشرب.

وأوصت اللجنة إلى مجلس الوزراء إقرار الإجراءات الخاصة بحل مشاكل المياه والفيضانات في إقليم كوردستان.