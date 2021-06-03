توصيات حكومية جديدة لمواجهة كورونا بينها استمرار الحظر الجزئي واشتراطات "كارت" اللقاح.. وثائق

شفق نيوز/ قدمت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، يوم الخميس، توصيات وزارة الصحة إلى "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية" وهي الجهة المخولة بإقرار اجراءات مواجهة تفشي مرض كورونا في البلاد.

ومن بين تلك التوصيات الحكومية استمرار الحظر الجزئي من التاسعة مساء وحتى الخامسة فجراً بشكل يومي، واشتراطات تقديم "كارت" يثبت تلقي اللقاح لدى بعض الفئات.

وجاء في وثائق موقعة من امين عام المجلس نعيم الغزي، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن مجلس الوزراء أقر في جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين المنعقدة في 2 حزيران الحالي، توصيات وزارة الصحة بشأن مواجهة جائحة فايروس كورونا.

وبحسب الوثائق فأن الصحة أوصت باستئناف العمل بالتعليم المدمج وفقا للآلية المعدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لما تبقى من السنة الدراسية الحالية للتخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلمية للمواد الدراسية التي تتطلب التدريب العلمي أو التطبيقي أو السريري ، وكذلك السماح بالدوام الحضوري لطلبة الدراسات العليا في القاعات الدراسية ثلاثة أيام في الاسبوع لاستكمال متطلبات العام الدراسي الحالي، على أن يراعى الآتي:

أ. جلب الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية كافة نتيجة فحص سالبة لمرض کوفید- 19، ( PCR ) اسبوعياً أو (كارت) لقاح يثبت تلقيحهم بأحد لقاحات (كوفيد - ۱۹) منعاً لنقل الوباء فيما بينهم وعوائلهم.

ب. أخذ الإجراءات الوقائية كافة في المعاهد والكليات والجامعات بحسب قرارات وتوجيهات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ( مكافحة جائحة فايروس کورونا).

كما اوصت الوزارة بتأجيل دخول المجاميع السياحية للعراق بأشكالها كافة تلافيا من دخول سلالات جديدة للعراق ولحین تحقیق مقادير تغطية عالية لمواطنينا المشمولين بلقاحات ( كوفيد- ۱۹ ) لضمان وقايتهم من الاصابة بالوباء أو عدم اصابتهم بإصابات شديدة .

وأقر مجلس الوزراء أيضاً توصية الصحة باستمرار دوام موظفي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بمقدار (50%) من الدوام الرسمي باستثناء وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والوزارات الأمنية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والزامهم بجلب نتيجة فحص سالبة لمرض كوفيد – 19، (PCR) أسبوعيا أو جلب ( کارت ) لقاح يثبت تلقيحه بأحد لقاحات كورونا.

وأوصت الوزارة أيضاً، باستثناء الهيئات الدبلوماسية والوفود الرسمية والخبراء والفنيين والعاملين في المشروعات الخدمية الملقحين بجرعتين من لقاح كوفيد – ۱۹، الوافدين إلى العراق، عدا الوافدين من الهند من قرار منع دخول الوافدين الى البلاد، مع جلبهم فحص ( PCR ) سالب خلال (۷۲) ساعة قبل دخولهم العراق يثبت خلوهم من الاصابة بمرض كوفيد - 19، على أن يجلب ما يثبت ذلك من دولهم رسميا ؛ ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وذلك بسبب کون احتمالية إصابتهم بالمرض قليلة جدا بسبب أخذهم اللقاح

وشددت الوزارة على ضرورة تزويد وزارة الخارجية دوريا بموقف الدول جميعها من عملية تلقيح العراقيين المقيمين في الخارج ( بضمنهم البعثات الدبلوماسية ) لكي يكون التعامل بالمثل مع جاليات تلك الدول المقيمين في العراق (بضمنهم البعثات الدبلوماسية).

وأكدت تصويات وزارة الصحة على المحافظين للالتزام بالتعليمات والتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والقرارات الصادرة من مجلس

الوزراء بشأن الإجراءات الوقائية لمرض ( كوفيد - ۱۹) وعدم التهاون بتنفيذها حفاظا على صحة المواطنين ، وفي حال وجود رؤيا لتخفيف أو تشديد الإجراءات تعرض على اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لإبداء الرأي فيها.

وأكدت وزارة الصحة على تنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الفرق الصحية في دوائر الصحة في المحافظات كافة لمنع التجمعات ومتابعة الإجراءات الوقائية وفرض الغرامات على المخالفين مع التزام الفرق الصحية والأمنية بارتداء الكمام.

كما أوصت وزارة الصحة باستمرار حظر التجول الجزئي من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا طيلة أيام الأسبوع .